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Armorin : de Crest à Cossato

Des élèves de la Cité sclaire Amrorin ont fait un voyage scolaire en Italie.

Dans le cadre d’une coopération entre le lycée Armorin de Crest et le Liceo del Cossatese e Valle Strona, à Cossato, cet échange fait suite à la venue d’élèves italiens à Crest en 2025. Du 15 au 20 mars dernier, les élèves français ont été accueillis en Italie pour une semaine d’immersion culturelle et linguistique.

Dès leur arrivée, les élèves ont été logés chez des familles italiennes, découvrant un quotidien différent et une langue étrangère parlée en permanence. La chaleur des familles et la curiosité des jeunes ont vite créé une atmosphère conviviale...

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Article publié dans Le Crestois du 27 mars 2026

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