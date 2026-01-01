10 740 euros contre le cancer du sein

Le Rotary club et l’USVDR ont fait un don à l’Institut du sein Drôme-Ardèche.

« L’union fait la force et les petits ruisseaux font les grandes rivières », aime à dire Hervé Liotard, président du Rotary club Crest vallée de la Drôme. Ce sont en tout cas les mots qu’il a utilisés le jeudi 19 mars, dans l’enceinte du l’Union sportive vallée de la Drôme rugby (USVDR), pour la remise d’un chèque à l’Institut du sein Drôme-Ardèche. Grâce à la mobilisation du Rotary club et de l’USVDR, dans le cadre d’Octobre rose, les deux associations ont fait un don total de 10 740 euros à cet institut, créé il y a une dizaine d’années...

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Article publié dans Le Crestois du 27 mars 2026