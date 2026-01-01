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Mobilisation pour le maintien de deux classes à l’école de Divajeu

Une tribune de citoyen·nes de Divajeu, d’Autichamp et de la Répara-Auriples.

Les nouvelles équipes municipales d’Autichamp, de Divajeu et de La Répara-Auriples, aux côtés du SIVOS, de l’association APERADA et des représentants des parents d’élèves, se mobilisent pour demander le maintien de deux classes à l’école de Divajeu, menacée de fermeture à la rentrée 2026.

Depuis plus de 30 ans, le regroupement pédagogique intercommunal (RPI) constitue un modèle efficace de coopération rurale, garantissant un enseignement de qualité et le maintien d’écoles de proximité. Si une baisse des effectifs scolaires depuis trois ans s’amplifie à la rentrée 2026, elle s’explique principalement par un départ important d’élèves en fin de cycle et ne reflète pas les dynamiques à venir suivantes...

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Article publié dans Le Crestois du 27 mars 2026

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