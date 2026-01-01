Crest : le nouveau Conseil municipal s’est installé dans l’émotion

Des larmes et des rires ont rythmé le cérémonial républicain qui a intronisé Athénaïs Kouidri.

Un sentiment d’irréalité… Celles et ceux qui, depuis 31 ans, avaient pris l’habitude de voir siéger les équipes successives de l’ancien maire de Crest, Hervé Mariton, ainsi que leurs oppositions, à leurs places attitrées autour de la grande table de la salle Max Tabardel, au troisième et dernier étage de la mairie de Crest, ont dû cligner plusieurs fois des yeux pour y croire.

Ce dimanche 22 mars au matin, alors qu’une pluie battante tombait sur le toit de l’Hôtel de ville, les nouveaux élu·es prenaient place dans la salle du conseil, sous les regards curieux d’une foule inhabituelle qui occupait tout le fond de la salle, débordant jusque dans les couloirs et l’escalier de la mairie, tandis que plus de cinq cents personnes assistaient à ce conseil d’installation en direct depuis chez elles, via la chaîne Youtube de la Ville...

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Article publié dans Le Crestois du 27 mars 2026