Il y a soixante-quatre ans étaient signés les accords d'Évian.

Pour commémorer le 64e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie et célébrer la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, deux cérémonies étaient organisées le jeudi 19 mars. D’abord le matin, au carré militaire du cimetière, où une gerbe a été déposée par André Bochaco et Yves Bardet, respectivement président et vice-président de la section de Crest de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (Fnaca).

Puis, à 18 heures, une vingtaine de personnes se sont retrouvées devant le monument aux morts du cours Joubernon. Parmi elles, la députée Marie Pochon, et la future maire (officiellement élue le dimanche 22 mars, lire notre article), Athénaïs Kouidri, ainsi que deux porte-drapeaux.

Avant plusieurs dépôts de gerbe, Max Béranger a lu le message national de la Fnaca : « Les générations actuelles ont besoin de repères. Elles trouveront dans ces cérémonies les signes du souvenir sans lesquels tout peuple ne peut bâtir son avenir. ‘‘Les peuples cessent de vivre lorsqu’ils cessent de se souvenir’’, a dit le Maréchal Foch. […] Aujourd’hui, à l’heure où de sombres nuages s’amoncellent le long de nos frontières, soyons vigilants, la flamme du souvenir ne doit pas s’éteindre. » Pour conclure cette cérémonie, la Marseillaise a été chantée a cappella.

Une autre cérémonie est prévue le jeudi 26 mars, à 17 heures au cimetière, pour rendre hommage aux victimes des évènements de la rue d’Isly, à Alger, du 26 mars 1962.

Clément Chassot

Article publié dans Le Crestois du 27 mars 2026