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Parler sexe sans tabou entre séniors

Des ateliers étaient organisés par la mairie de Bourdeaux avec une psychologue crestoise.

Roux Dessus
Pauline Roux et Jean-François Dessus, à Bourdeaux

Durant trois mardis de mars, neuf personnes se sont retrouvées à la maison des associations de Bourdeaux pour parler vie affective et sexuelle des séniors. C’est Jean-François Dessus, adjoint à l’action sociale, qui est à l’initiative de ce cycle d’ateliers animés par Pauline Roux, psychologue crestoise.

C’est un programme novateur, puisqu’un cycle a eu lieu pour la première fois l’an dernier en Drôme des collines...

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Article publié dans Le Crestois du 27 mars 2026

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