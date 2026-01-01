Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Un tournoi d’échecs sans échec au café de paris

Le tournoi a eu lieu le 21 mars, avec un succès qui en appelle d’autres.

C’est une première : un tournoi d’échecs s’est déroulé au Café de Paris, le samedi 21 mars, dans la joie et la bonne humeur. Organisé par le jeune club d’échecs Gambit Grâne (né en septembre dernier), le tournoi a accueilli vingt-six joueurs, dont le patron du café, l’artiste Bruno Catalano, ravi d’accueillir tout ce monde-là.

Grégoire Aubertin, président de Gambit Grâne raconte...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 27 mars 2026

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU