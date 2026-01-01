Un tournoi d’échecs sans échec au café de paris

Le tournoi a eu lieu le 21 mars, avec un succès qui en appelle d’autres.

C’est une première : un tournoi d’échecs s’est déroulé au Café de Paris, le samedi 21 mars, dans la joie et la bonne humeur. Organisé par le jeune club d’échecs Gambit Grâne (né en septembre dernier), le tournoi a accueilli vingt-six joueurs, dont le patron du café, l’artiste Bruno Catalano, ravi d’accueillir tout ce monde-là.

Grégoire Aubertin, président de Gambit Grâne raconte...

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Article publié dans Le Crestois du 27 mars 2026