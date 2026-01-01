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Le ping s'impose !

Le Challenge Pierre Lamarre fait sa 9e édition.

Le Challenge Pierre Lamarre fête sa 9e édition et s’annonce comme un événement incontournable pour les passionnés de tennis de table ! Organisé par l’Entente Blacons Crest tennis de table (EBCTT), ce tournoi emblématique se déroulera les samedi 28 et dimanche 29 mars, au gymnase Soubeyran de Crest. Un rendez-vous sportif à ne pas manquer, avec des compétitions pour tous les niveaux et un programme enrichi...

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Article publié dans Le Crestois du 20 mars 2026

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