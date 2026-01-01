« Nous sommes prêts »

Entretien avec Athénaïs Kouidri, future maire de Crest.



Après l’annonce des résultats, le 15 mars, au bureau de vote d’Armorin, à Crest

Il est parfois des coïncidences qui ressemblent à des clins d’oeil de l’Histoire. Athénaïs Kouidri, à la tête de la liste Avec (Agir et vivre ensemble à Crest), élue dès le premier tour de l’élection municipale à Crest le dimanche 15 mars, sera donc celle qui incarnera l’alternance après l’ère politique inaugurée il y a 31 ans par l’élection d’Hervé Mariton. Et il se trouve qu’elle est âgée... de 31 ans.

Deuxième hasard : la veille de l’élection, le 14 mars, celle qui, peut-être, repensait à son mémoire de philo qui portait sur le thème « Philosophie et action politique », apprenait la disparition de son maître à penser, le philosophe allemand Jürgen Habermas. Drôle de signe pour celle qui apprendrait, le lendemain, qu’elle passerait bientôt de la théorie à la pratique politique la plus concrète...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous Dans notre article : les photos de la soirée électorale

Article publié dans Le Crestois du 20 mars 2026