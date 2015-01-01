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À Crest, la gauche élue au premier tour pour 50 voix

La ville bascule après 31 ans de « Maritonisme ». Premier conseil d'installation le 22 mars à 9 heures.

Les urnes ont parlé. Crest a basculé à gauche le dimanche 15 mars, dès le 1er tour des élections municipales, après 31 ans d’ère Hervé Mariton, Athénaïs Kouidri (liste Avec,) l’a emporté sur le score de 51,05 % (2 428 voix sur 7 222 inscrits et 4 756 exprimées), devançant la maire par intérim Stéphanie Karcher (36,35 %, 1 743 voix, liste Crest au coeur) et la dissidente Audrey Corneille (12,3 %, 585 voix, liste Crest autrement). Le taux de participation s’élève à 65,85 %, contre 69,76 % en 2014 et 54,8 % en 2020 (en plein Covid).

C’est donc une victoire historique pour la gauche crestoise...

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Dans notre article : les résultats par bureau de vote

Article publié dans Le Crestois du 20 mars 2026

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