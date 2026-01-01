Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

3CPS : Les déchetteries vont se refaire une beauté

Les déchetteries de Crest, d'Aouste et de Saillans seront remises aux normes.

L’annonce a été faite lors du conseil communautaire du 26 février : les trois déchetteries (Crest, Aouste-sur-Sye et Saillans) de la communauté de communes du Crestois du pays de Saillans (3CPS) vont enfin être remises aux normes et réhabilitées.

Quelque peu exigüe, la déchetterie de Crest va être agrandie...

Article publié dans Le Crestois du 13 mars 2026

