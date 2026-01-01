3CPS : Les déchetteries vont se refaire une beauté

Les déchetteries de Crest, d'Aouste et de Saillans seront remises aux normes.

L’annonce a été faite lors du conseil communautaire du 26 février : les trois déchetteries (Crest, Aouste-sur-Sye et Saillans) de la communauté de communes du Crestois du pays de Saillans (3CPS) vont enfin être remises aux normes et réhabilitées.

Quelque peu exigüe, la déchetterie de Crest va être agrandie...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 13 mars 2026