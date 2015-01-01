« Un nouveau chapitre s'ouvre dans l'histoire de la vallée »

Entretien avec Daniel Gilles, élu à Saoû, à la CCVD et au conseil départemental

C’est une voix écoutée dans la vallée de la Drôme et un fin connaisseur de l’histoire politique et institutionnelle locale. Daniel Gilles, élu municipal à Saoû (dont il fut maire de 2008 à 2020), vice-président de la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD) délégué à l’eau et à l’assainissement et conseiller départemental du canton de Crest (divers gauche), a accepté de répondre aux questions du Crestois. L’idée de l'entretien ? Replacer les élections municipales dans leur contexte intercommunal...

Celui qui fut, avec sa collègue grânoise Muriel Paret, à la tête de la liste d’union de la gauche aux élections cantonales de 2021, insiste sur la pertinence territoriale et humaine de la CCVD et s’inquiète des pressions, venues de Valence et de Crest, visant à démanteler une intercommunalité « qui fonctionne »...

Article publié dans Le Crestois du 13 mars 2026