3CPS : c'était la dernière séance...
Le conseil d’installation des futur·es élu·es aura lieu le jeudi 23 avril.
C’est François Brocard, maire de Saillans, qui a présidé la dernière séance du conseil communautaire de l’intercommunalité du Crestois et du pays de Saillans (3CPS), huit mois après avoir assuré l’intérim de Denis Benoit, maire d’Aouste-sur-Sye décédé le 31 août 2025. « Cela a été une expérience éprouvante parfois, mais instructive et féconde, a-t-il confié dans la salle des fêtes de Mirabel-et-Blacons...
Article publié dans Le Crestois du 13 mars 2026