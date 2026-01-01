Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Foire de Crest : acte II

Les inscriptions démarrent le 15 mars.

Les exposants ont intérêt à se dépêcher. Après une première édition plutôt réussie, malgré un temps déplorable, les organisateurs de la Foire de Crest lancent un appel aux exposants intéressés par un stand pour la prochaine édition, qui aura lieu du 5 au 8 novembre prochains (ouvert au public à partir du 6).

Christophe Caillet, l’un des organisateurs développe...

Article publié dans Le Crestois du 13 mars 2026

