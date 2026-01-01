Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Une page se tourne à l’imprimerie-papeterie Véziant

La famille Véziant a vendu l’entreprise à deux jeunes entrepreneurs drômois.

Veziant vente
De gauche à droite, Jean.Baptiste Véziant, Diego Garcia, Franck Gourville,
Amandine, Nathalie et Patrick Véziant

C’est une page de l’histoire crestoise qui se tourne. La société SARL S.E. Véziant Père et fils, aux mains de la famille Véziant depuis le 12 mars 1912, a été officiellement vendue, le mardi 3 mars dernier, à deux jeunes entrepreneurs drômois : Diego Garcia et Franck Gourville, qui prennent la suite d’Amandine et Pierre-Emmanuel Véziant. C’est une vraie révolution dans l’histoire de cette entreprise créée il y a 114 ans, que quatre générations de Véziant se sont démenées à faire grandir et prospérer...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 13 mars 2026

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU