Une page se tourne à l’imprimerie-papeterie Véziant

La famille Véziant a vendu l’entreprise à deux jeunes entrepreneurs drômois.



De gauche à droite, Jean.Baptiste Véziant, Diego Garcia, Franck Gourville,

Amandine, Nathalie et Patrick Véziant

C’est une page de l’histoire crestoise qui se tourne. La société SARL S.E. Véziant Père et fils, aux mains de la famille Véziant depuis le 12 mars 1912, a été officiellement vendue, le mardi 3 mars dernier, à deux jeunes entrepreneurs drômois : Diego Garcia et Franck Gourville, qui prennent la suite d’Amandine et Pierre-Emmanuel Véziant. C’est une vraie révolution dans l’histoire de cette entreprise créée il y a 114 ans, que quatre générations de Véziant se sont démenées à faire grandir et prospérer...

Article publié dans Le Crestois du 13 mars 2026