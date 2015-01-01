Tennis de table : le challenge Pierre Lamarre approche

Grand rendez-vous des pongistes, l’évènement sportif au grand coeur revient pour sa neuvième édition.

Faites chauffer les topspins et préparez les raquettes ! Organisé par l'Entente Blacons-Crest de tennis de table (EBCTT), le neuvième Challenge Pierre Lamarre, du nom du cofondateur du club décédé en 2014, fait son retour au profit de l’association France Rein, qui soutient les personnes atteintes d’insuffisance rénale. Le tournoi se tiendra au gymnase Soubeyran les samedi 28 et dimanche 29 mars. Résolument populaire et convivial, l’événement revêt aussi une dimension compétitive.

Gratuit pour les spectateurs, le samedi sera réservé au tournoi régional homologué, « nous permettant d’accueillir les joueurs de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes », précise le président du club, Guillaume Manen. Le tarif d’inscription est de 10 euros. Le dimanche, place à la détente, avec un tournoi loisir tous niveaux, ouvert à toutes et à tous, sans restriction d’âge. L’an dernier, la doyenne du tournoi avait 90 ans, preuve que la discipline n’a pas d’âge ! L’inscription pourra se faire sur place au tarif de 8 euros.

Avec 70 compétiteurs et 130 joueurs loisir l’an passé, le tournoi espère rencontrer le même succès cette année, signe du dynamisme du club. Après une embellie du nombre d’adhérents dans la période post-Covid et l’effet des frères Lebrun lors des Jeux olympiques, le club atteint désormais sa vitesse de croisière. « L’an dernier, nous sommes passés de 70 à 120 adhérents. Cette année, nous en comptons une centaine », a indiqué le président. La municipalité soutient le club à hauteur de 1 000 euros.

M. M.

Infos et inscriptions : ebctt.r/CPL2026 ou Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Article publié dans Le Crestois du 13 mars 2026