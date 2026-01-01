Les galères roulantes de Françoise Charlet

L’ancienne commerçante implore qu’on adapte la ville aux personnes à mobilité réduite.

« On ne se rend vraiment compte de la difficulté de se déplacer en fauteuil à Crest que lorsqu’on y est confronté. » Françoise Charlet en sait quelque chose. Depuis début mars, cette résidente du Clos Saint-Jean enchaîne les galères : atteinte d’une polyarthrite rhumatoïde, elle se déplace désormais en fauteuil roulant après avoir, pendant des années, circulé à l’aide d’un déambulateur. « Ça fait quatre ans que j’appelle la mairie et qu’on me joue du pipeau, dénonce-t-elle...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 13 mars 2026