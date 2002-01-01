« Crestois je suis, Crestois je resterai »

Entretien avec Hervé Mariton, ancien maire de Crest.



Hervé et Mireille Mariton, après sa victoire aux élections municipales en juin 2020

Il est des hommes et des femmes politiques qui ne laissent personne indifférent. Soit on les aime, soit on adore les détester. Ainsi en est-il d’Hervé Mariton (Les Républicains). Maire de Crest entre 1995 et 2024, conseiller régional de Rhône-Alpes de 1986 à 2002, députée de la 3e circonscription de la Drôme (1993-1997 et 2002-2017) ou ministre de l’Outre-mer, en 2007, pendant un mois et dix-huit jours... Ce curieux animal politique a forgé, au cours de sa longue carrière d’élu local, une vision originale et très personnelle de notre région.

Alors qu’il s’apprête à céder définitivement son fauteuil de conseiller municipal à l’occasion des élections des 15 et 22 mars, Hervé Mariton a accepté de se prêter au jeu de l’entretien à bâton rompu avec Le Crestois, avec lequel, pourtant, les relations n’ont pas toujours été un long fleuve tranquille. Bilan de ses mandats, de son héritage politique, et regard sur l’évolution institutionnelle de la vallée de la Drôme pendant les trois dernières décennies...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 6 mars 2026