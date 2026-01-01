Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

La liste « Crest autrement » a enfreint le droit à l’image

L'équipe d’Audrey Corneille ne distribue plus ses programmes électoraux.

La tuile… À l’intérieur des six mille programmes électoraux de la liste « Crest autrement », qui se présente à l’élection municipale crestoise, figure plusieurs photos qui contreviennent au droit à l’image. En effet, plusieurs personnes reconnaissables, en gros plan, n’avaient pas donné leur autorisation pour figurer dans ce document de propagande électorale. « Je n’ai pas du tout envie d’être mêlée à tout cela et d’être associée à cette liste, explique l’une d’entre elles, commerçante à Crest et prise en photo sans son autorisation...

Article publié dans Le Crestois du 6 mars 2026

