Un nouveau chef à la caserne de Crest
Le lieutenant Leblanc succède au capitaine Roussel à la tête du CSR.
Il y avait de la solennité et de l’émotion, le vendredi 27 février, au centre de secours renforcé (CSR) du Val de Drôme, à Crest. Il faut dire que la caserne officialisait ce soir-là un changement important : le capitaine Stéphane Roussel, qui la dirigeait depuis six ans, a cédé son poste de commandant au lieutenant Philippe Leblanc lors d’une cérémonie très codifiée, qui s’est déroulée en présence de nombreux officiels, civils et militaires...
Article publié dans Le Crestois du 6 mars 2026