Boucles Drôme-Ardèche : la jeunesse française en évidence

Paul Seixas et Romain Grégoire ont brillé à Étoile et à Guilherand-Granges.



Paul Seixas, à gauche, et Romain Grégoire, au centre sur le podium

Paul Seixas la veille à Guilherand-Granges, Romain Grégoire le lendemain à Étoile-sur-Rhône : tous les deux ont été couronnés à l’issue des deux jours des Boucles Drôme-Ardèche 2026, les 28 février et 1er mars. 19 et 23 ans, la jeunesse a parlé, avec en prime la manière. Et cerise sur le gâteau, Lenny Martinez, 23 ans également, a complété le podium les deux jours, abonné aux 3e places. Seuls le Suisse Jan Christen et l’Américain Matteo Jorgenson se sont intercalés entre ces trois véritables pépites.

En Ardèche, le samedi 28 février, le jeune Français, qui prenait le départ avec le dossard de favori puisqu’il venait de s’imposer brillamment lors de la 2e étape du Tour de l’Algarve (Portugal), n’aura pas laissé planer longtemps le suspens, tant son aisance en montagne le propulsait en tête de peloton...

Article publié dans Le Crestois du 6 mars 2026