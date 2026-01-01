À vercheny, franck monge passe la main

Après trois mandats et une hésitation, le maire sortant ne se représente pas.

Pour les Verchenois, c’est une sacrée surprise : Franck Monge, le maire actuel, ne se représente pas aux municipales du 15 mars. À seulement 64 ans, il ne souhaite même pas rester au conseil municipal : « Je leur ai dit que je ne resterai pas, pour ne pas les emmerder dans leur travail ! ». Par « les », entendez la future nouvelle équipe, seule liste ayant déposé sa candidature. Laquelle ressemble furieusement à l’ancienne...

Article publié dans Le Crestois du 6 mars 2026