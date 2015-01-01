La 3CPS a collecté témoignages et récits dans neuf de ses communes.

Le mercredi 25 février, François Brocard, président de la communauté de communes du Crestois et du Pays de Saillans (3CPS) et maire de Saillans avait, à Saint-Benoît-en-Diois, convié les élus des neuf communes concernées par le projet Mémoire de territoire, ainsi que les conseillers départementaux Muriel Paret et Daniel Gilles.

Jean-Louis Beaudoin, maire du village et vice-président de la 3CPS, en introduction, a dit quelques mots sur son village et sur la vallée de la Roanne. François Brocard a poursuivi en présentant le livre Mémoires d’hier et d’aujourd’hui, qui compile les témoignages vivants et récits d’habitants de neuf communes de l’intercommunalité : Aubenasson, Saint-Sauveur-en-Diois, Chastel-Arnaud, La Chaudière, Saint-Benoit-en-Diois, Rimon-et-Savel, Aurel, Espenel et Véronne (maintenant rattachée à Saillans).

Les textes sont signés par Julien Lescaux, qui a recueilli des témoignages et des photos anciennes auprès des habitants, et les illustrations ont été réalisées par l’illustrateur et peintre local Yann Degruel.

Cet ouvrage est édité par la maison My paper tee. Un projet de la 3CPS, avec une préface écrite par Denis Benoit, ancien maire d’Aouste-sur-Sye et ancien président de la communauté de communes, décédé le 31 août 2025. En fin de rencontre, des tableaux personnalisés réalisés par Yann Degruel représentant les villages ont été offerts aux neuf communes.

Mémoires d’hier et d’aujourd’hui est disponible au prix de 20 euros au siège de la 3CPS, à Aouste-sur-Sye, et dans les offices de tourisme de la vallée.

Enfin, des capsules sonores réalisées par Radio Saint-Ferréol ont été installées dans les communes, et donnent à entendre ces témoignages historiques. Des capsules à découvrir aussi sur le site web de la 3CPS : cccps.fr.

Michel Morin

Article publié dans Le Crestois du 6 mars 2026