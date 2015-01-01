Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Jean-Marc Bouvier rempile à Montoison

La seule liste candidate reconduit trois quarts de l'équipe actuelle.

Lors du réveil des Bouviers, au mois de janvier dernier, Le Crestois avait croisé un Jean-Marc Bouvier (74 ans) qui avait paru encore un peu hésitant quant à se présenter à sa propre succession à la tête de la mairie de Montoison. En réalité, il ne fait aucun doute que le vétérinaire retraité était déjà décidé à poursuivre son travail, commencé en 2020. Et avec lui, une majorité de l’équipe actuelle – 14 élus sur les 21 engagés sur la liste...

Article publié dans Le Crestois du 6 mars 2026

