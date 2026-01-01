Elsa Bouchet, nouvel Atout charme

Le magasin iconique de la rue de la République a une nouvelle gérante.

Les férus de magasin de mode de qualité peuvent se rassurer : non, le magasin Atout charme n’est pas près de fermer ses portes. Il a simplement changé de main. Partie en retraite, l’ancienne gérante Agnès Deville a passé le flambeau le 18 février dernier à Elsa Bouchet, 29 ans. « Je suis la 5e génération à reprendre le magasin », se réjouit la jeune femme, dont le nom n’est pas inconnu des Crestois...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 6 mars 2026