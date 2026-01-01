Municipales : plus que trois listes à Crest

Alors que la campagne s’intensifie et se durcit, Rodolphe Dejour a annoncé son retrait de la course à la mairie « pour ne pas faire gagner la gauche ».



Les trois têtes de listes : Audrey Corneille (Crest autrement), Stéphanie Karcher (Crest au coeur) et Athénaïs Kouidri (Agir et vivre ensemble à Crest)

C’est assez rare pour le souligner : les Crestois et les Crestoises auront le mois prochain le choix entre trois femmes pour élire leur maire. Après l’annonce, mardi 24 février, du retrait de la candidature de Rodolphe Dejour, qui menait la liste « Crest-on l’avenir », trois autres listes restent en lice. Celle menée par la maire sortante Stéphanie Karcher (« Crest au coeur »), soutenue par l’ancien maire Hervé Mariton ; celle, dissidente, d’Audrey Corneille, actuelle adjointe à la sécurité (« Crest autrement ») ; et la liste « de gauche et citoyenne » (« Agir et vivre ensemble à Crest », Avec) menée par la conseillère municipale d’opposition socialiste, Athénaïs Kouidri.

Rodolphe Dejour, qui se dit volontiers de « centre-droit », ne voulait « pas être celui qui a fait gagner la gauche » (lire son communiqué). « Avec le maintien de ma liste, il y avait un gros risque qu’Avec l’emporte dès le premier tour, poursuit-il...

Article publié dans Le Crestois du 27 février 2026