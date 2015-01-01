Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Jean Serret, figure tutélaire du Val de Drôme, quitte la scène

Après 24 ans à la tête de la CCVD, Jean Serret a présidé son dernier conseil communautaire.

« Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Je vous remercie. » Cette phrase, que ne l’a-t-il pas dite des centaines et centaines de fois, Jean Serret, dans l’hémicycle de la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD), à l’Écosite d’Eurre ? Le 24 février dernier, il l’a prononcé vingt-neuf fois, et pour la dernière fois (ou presque, il reste encore un conseil technique le 3 mars) avant que ne s’arrête sa vie d’élu et de président de la CCVD, poste qu’il occupe depuis la création de la collectivité en 2002. Alors forcément, il était un peu ému...

Article publié dans Le Crestois du 27 février 2026

