La collecte des Restos du coeur se prépare

Elle aura lieu dans plusieurs supermarchés du 6 au 8 mars.

C’est un rendez-vous solidaire important pour les plus démunis. L’antenne crestoise des Restos du coeur organise sa collecte alimentaire de printemps du vendredi 6 au dimanche 8 mars dans neuf supermarchés de la vallée. Les bénévoles de l’association vous solliciteront pour récupérer vos dons de produits secs, d’hygiène ou de boîtes de conserve à Auchan, Intermarché Aldi, aux deux magasins Étincelle de Crest, à La Vie Claire, le U de Grâne et Utile d’Upie. Des caisses seront à votre disposition également à l’Épicerie nouvelle de Crest et à Près d’ici à Mirabel-et-Blacons. Les horaires de cette collecte : de 8h30 à 20 heures les vendredi et samedi, et de 8h30 à 12h30 le dimanche.

En octobre dernier, 6,8 tonnes de produits avaient été données. Attention, cette année, pas de lait infantile (en raison des nombreux lots récemment contaminés par une toxine d’origine chinoise), et toujours pas de produits frais.

Le centre des Restos du coeur de Crest (chemin de Revesz- Long à Mazorel) va fermer entre le 11 et le 19 mars, pour une réouverture le 25 mars.

Les réinscriptions se feront durant cette période par téléphone au 04 75 76 82 12.

Aujourd’hui, 192 familles sont bénéficiaires des Restos crestois, ce qui représente 390 personnes, dont 17 bébés... Alors soyez généreux !

C. C.

Article publié dans Le Crestois du 27 février 2026