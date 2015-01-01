Ping-pong : bientôt le 9e challenge P. Lamarre

Le tournoi aura lieu au gymnase Soubeyrand de Crest les 28 et 29 mars.

C’est le rendez-vous incontournable pour les passionnés de la petite balle blanche de la vallée. Organisé par l’Entente Blacons Crest tennis de table, le neuvième challenge Pierre Lamarre – du nom du cofondateur du club décédé en 2014 – se déroulera les samedi 28 et dimanche 29 mars au gymnase Soubeyrand de Crest.

La journée du samedi sera réservée au tournoi régional homologué pour les compétiteurs tandis que le dimanche proposera une compétition loisir ouvert à tous et toutes. Cette année, le challenge mettra à l’honneur les talents féminins grâce à des animations dédiées pour encourager la pratique du tennis de table chez les femmes.

Les amateurs et amatrices sont invité·es à s’inscrire dès maintenant sur le site web ebctt.fr.

C. C.

Article publié dans Le Crestois du 27 février 2026