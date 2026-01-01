Un nouveau rendez-vous santé pour les Crestois

Le premier forum Santé et prévention s’est déroulé les 20 et 21 février à l’espace Soubeyran.

C’est un camion plutôt spécial qui était garé à Crest devant l’espace Soubeyran, vendredi 20 et samedi 21 février derniers aux côtés du Médicobus (bus médical) de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (Aura). Affrété par les hospices civils de Lyon (HCL) grâce au soutien de la Région et de l’Agence régionale de santé (ARS), ce « pneumobile » est un véhicule dédié au dépistage des maladies respiratoires, le premier du genre en France. À son bord, aide-soignant, infirmière, médecin et manipulatrice radio procèdent à des examens gratuits grâce à un spiromètre (machine à mesurer le souffle) et un scanner permettant de détecter chez les personnes de plus de 50 ans, fumeuses ou anciennes fumeuses, des maladies comme la BPCO (broncho-pneumopathie obstructive) ou le cancer du poumon...

Article publié dans Le Crestois du 27 février 2026