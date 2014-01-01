Les Ézidis à l’honneur à Crest

La médiathèque accueille une exposition de photographies en mars.

La médiathèque départementale Vallée de la Drôme ouvre le bal d’une série d’évènements autour des Ézidis, ce peuple d’Irak décimé par Daech en 2014, avec Bétanî, portraits des Ézidis de la Drôme. Des photographies de Romain Rabier, en partenariat avec Estelle Amy de la Bretèque, anthropologue au CNRS.

Qu’est-ce qu’on emporte avec soi quand on doit quitter précipitamment, et peut-être pour toujours, sa propre maison ? Lors de l’attaque de leurs villages par Daech en aout 2014, les Ézidis n’ont pu emporter dans leurs bagages que quelques objets personnels témoignant de leur culture...

Article publié dans Le Crestois du 27 février 2026

Photo : ©Romain Rabier