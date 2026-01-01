Une figure de Crest s’en est allée

Jean-Paul Bonnard est décédé jeudi 19 février.

Jean-Paul Bonnard est décédé brutalement jeudi 19 février des suites d’un cancer fulgurant, à l’âge de 75 ans. Petit-fils du « grand-père Baral » et fils d’Hervé et Renée, il a passé sa vie professionnelle dans le commerce de meubles à Crest, commerce qui perdure aujourd’hui avec la quatrième génération, grâce à ses enfants Jean-Philippe et Marie-Pierre.

Très investi dans la vie associative depuis l’âge de dix-huit ans, il endosse au fil des ans de nombreuses responsabilités, car il était apprécié pour ses compétences et sa gentillesse. Son engagement depuis 34 ans au sein du tribunal de commerce de Die puis de Romans a été sa plus grande réussite humaine. Atteint par la limite d’âge, il a quitté à regret cette fonction.

D’une grande simplicité et d’une grande discrétion, il mettait tout en oeuvre pour chercher des solutions quand se posait un problème. Entouré de sa famille et de ses nombreux amis, il vivait dans la campagne soyannaise où il profitait, avec son épouse Marie-France, de ses enfants et de ses cinq petits-enfants.

Ses obsèques ont eu lieu mardi 24 février à l’église Saint-Sauveur de Crest.

La famille Bonnard

Article publié dans Le Crestois du 27 février 2026