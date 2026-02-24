Rodolphe Dejour n'est plus candidat à la mairie de Crest

Le candidat de la liste Crest on l'avenir se retire pour ne « pas être le facteur de division » face à la gauche [accès libre]

La fin d'une aventure... Rodolphe Dejour, à la tête de la liste Crest on l'avenir, a annoncé ce mardi 24 février qu'il retirait sa candidature à la mairie de Crest.

« Après avoir étudié attentivement le programme particulièrement dépensier présenté par la gauche pour la ville de Crest, nous avons pris une décision lourde mais responsable, justifie Rodolphe Dejour dans un communiqué de presse. [...] Nous ne voulons pas être le facteur de division qui ferait basculer Crest dans une gestion hasardeuse. »

Un retrait qui, assure M. Dejour, « n’est ni un renoncement ni un effacement » mais « un choix de cohérence ».

« Nous ne disparaissons pas du débat public, conclut le désormais ex-candidat. Nous continuerons à nous exprimer, à proposer et à défendre nos convictions. »

Trois listes candidates à la mairie de Crest devraient être déposées en préfecture d'ici le jeudi 26 février : Crest au cœur, menée par la maire sortante, Stéphanie Karcher ; Crest autrement, avec Audrey Corneille, élue sortante dissidente de la majorité ; Avec, portée par Athénaïs Kouidri, conseillère municipale d'opposition.

Plus d’informations à retrouver dans Le Crestois du vendredi 27 février.

Martin Chouraqui

Article publié le mardi 24 février 2026.