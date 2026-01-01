Premier festival du logiciel libre dans la vallée

Il était organisé le 14 février à Aouste-sur-Sye et reviendra l’an prochain.

Florestan Fournier est un amoureux des logiciels libres et ouverts. Pas étonnant qu’il ait choisi le 14 février, date de la Saint-Valentin, pour organiser le premier Festival libre et ouvert dans la vallée de la Drôme, à L’Élabo de Paulette d’Aouste-sur-Sye. Plus sérieusement, le 14 février correspond à la Journée européenne « J’aime le logiciels libres ». Elle est l’occasion d’échanges entre développeurs informatiques et utilisateurs de ces logiciels, qui peuvent leur dire « merci ».

Les logiciels libres et ouverts sont des solutions informatiques qui respectent la liberté de leurs utilisateurs. Ces derniers ont la possibilité de copier, distribuer, améliorer, partager... ces logiciels. Ils s’opposent aux logiciels à licences privées des très puissants acteurs du numérique.

« L’idée de ce festival libriste est de promouvoir le logiciel libre, de créer des rencontres localement, avec l’ambition d’en organiser un tous les ans », explique Florestan Fournier...

Article publié dans Le Crestois du 20 février 2026