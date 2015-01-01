Pour une journée vélo 100 % féminine

Rendez-vous à Vaunaveys-la-Rochette le 15 mars dès 8 h 30.

Mesdemoiselles, mesdames, que vous soyez licenciées ou non, que vous pratiquiez le vélo uniquement avec la complicité de vos muscles ou celle d’une assistance électrique, cette journée vous est dédiée à 100 %. Elle se déroulera le dimanche 15 mars à Vaunaveys-La-Rochette où les organisatrices du Comité départemental de cyclotourisme (Codep26) vous attendront dès 8h30.

Les départs s’effectueront à 9 heures à partir de la salle des fêtes où vous serez accueillies à votre retour, pour des félicitations évidemment. Après le verre de l’amitié, un repas sera servi à 12h45, pour celles qui le souhaitent, sur réservation. Trois parcours fléchés vous seront proposés : 32 km (365 m de dénivelé positif), 52 km (693 m D+) et 70 km (987 m D+).

Il est bon de rappeler que vous pouvez participer sans appréhension, car ces randos ne sont pas des compétitions. La journée est placée sous le signe de la convivialité pour partager passion, projets de sorties et découverte des clubs environnants. Petite note des organisatrices : cette journée coïncide avec le premier tour des élections municipales. Elle se terminera relativement tôt pour permettre aux participantes d’aller voter.

Attention : réservation obligatoire avant le 2 mars et places limitées !

B. Courtial

(photo : Codep26)

Contact : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ou 06 29 80 16 78.

Seul le repas sera à régler : 13 € (licenciées) - 15 € (non licenciées).

Plus d’infos : cyclotourisme26.org/journee-feminine.

Article publié dans Le Crestois du 20 février 2026