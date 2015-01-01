Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Une belle aventure pour les jeunes d’Ardouvin

La radio RDWA, le 8 FabLab et la fondation Ardouvin ont présenté les réalisations du projet « Apprendre autrement ».

Produire une émission radio et fabriquer des bornes d’écoute pour le public : c’est le chouette projet qui a été mené en 2025 par des jeunes du Village d’enfants de la fondation Ardouvin, à Vercheny. Pour mener à bien ces réalisations, ils ont été entourés par Laurent et Tiphaine de la radio associative RDWA, basée à Die, et par Mickaël du laboratoire de fabrication numérique le 8 FabLab, installé à Crest. Le 11 février, à Vercheny, les partenaires ont inauguré les bornes d’écoute et proposé d’écouter l’émission réalisée par les jeunes...

Article publié dans Le Crestois du 20 février 2026

