Le petit guide pratique des élections municipales

Le Crestois vous explique comment va se dérouler le scrutin des 15 et 22 mars, dont les règles ont changé cette année.

Six ans après des élections municipales organisées en plein confinement, les Français sont appelés à renouveler les mandats de maires, conseillers municipaux, mais aussi conseillers communautaires. Peuvent voter tous les électeurs, citoyens français âgés de plus de 18 ans, qui se sont inscrits sur les liste électorales de leur commune avant le 6 février. Le premier tour de ce scrutin se déroulera le dimanche 15 mars, avec un second tour prévu, si besoin, une semaine plus tard, le dimanche 22 mars. Or, pour Paris, Lyon et Marseille, mais aussi les communes de moins de 1 000 habitants, les règles ont changé. Ce qui concerne donc les villages de notre vallée...

Article publié dans Le Crestois du 20 février 2026