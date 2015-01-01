À Bourdeaux, deux visions pour un village

La liste du maire T. Didier affronte celle de M. Ponsard-Chareyre.

Qu’est-ce qui fait l’esprit et la culture d’un village ? À l’heure des municipales, cet enjeu existentiel agite la campagne électorale bourdeloise. Les Bourdelois ont ainsi le choix entre deux listes, comme un écho de 2020 où s’étaient affrontés déjà les deux acteurs principaux : celle du maire sortant, menée par Thierry Didier, 68 ans, et celle conduite par Michel Ponsard-Chareyre, candidat non élu en 2020.

Dans la première liste, « Bourdeaux dynamique et solidaire », on trouve des élus prêts à repartir...

Article publié dans Le Crestois du 20 février 2026