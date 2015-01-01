Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

À Vaunaveys, le choix entre deux listes

Le maire sortant, Claude d’Hérouville, ne se représente pas.

Il y aura bien deux listes en lice pour la mairie de Vaunaveys-la-Rochette. L’une sera conduite par Philippe Breynat, premier adjoint de l’actuel maire Claude d’Herouville, qui ne se représente pas. L’autre sera conduite par Stève Planel, qui s’était déjà présenté aux précédentes élections au sein d’un groupe de cinq candidats, en dehors de la liste menée par Claude D’Herouville. Pour Philippe Breynat, comme pour Stève Planel, les listes sont désormais complètes.

À Vaunaveys-la-Rochette, où l’effectif légal du conseil municipal est de quinze personnes, chaque liste doit comporter au minimum treize et au maximum dix-sept candidats...

Article publié dans Le Crestois du 20 février 2026

