Le Café des enfants, à peine ouvert, déjà plébiscité

Après moult reports, le Café des enfants a ouvert place de l’Église et rencontre déjà un joli succès. 

Au fait, un café des enfants à Crest, pourquoi faire ? Réponse de Solenne, six ans : « C’est pour amuser les gens ». Une réponse qui convient parfaitement à son papa Erwan Mourette, ainsi qu’à Morgane Ducord, tous deux membres du bureau de l’association RamDam, à l’origine de cette idée. Avec d’autres parents et copains crestois, ils ont créé un café associatif et lieu de rencontre dans l’ancien magasin Newco...

Article publié dans Le Crestois du 20 février 2026

