Tout bénef avec le e-bowling

Plusieurs séniors ont participé à la deuxième édition de ce trophée départemental.

Strike ! Virtuel, mais strike quand même. La deuxième édition du trophée départemental séniors de e-bowling s’est encore une fois déroulée à Crest, salle Coloriage, le samedi 14 février. Cet évènement est porté maintenant depuis plusieurs années par l’association Silver geek, dont l’objet est d’« améliorer la santé et le bien-être des séniors, développer les liens sociaux et intergénérationnels, tout en réduisant la fracture numérique ». En Drôme, c’est l’EPI-centre de Crest, l’espace public numérique géré par la Ville, qui se charge d’organiser cette compétition amateure.

Six équipes de deux joueurs ou joueuses se sont donc affrontées, manette de la console Switch en main...

Article publié dans Le Crestois du 20 février 2026

