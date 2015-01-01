Forum santé et prévention

Des professionnels de santé viennent à la rencontre des habitant·es.

Les vendredi 20 et samedi 21 février, la ville de Crest accueillera un évènement entièrement gratuit ouvert à tous : le forum Santé & prévention, organisé par la CPTS Plaines de santé, à l’espace Soubeyran. La CPTS (Communauté professionnelle territoriale de santé) Plaines de santé, basée à Étoile-sur-Rhône regroupe les professionnels de santé du territoire qui souhaitent s’organiser autour d’un projet de santé pour répondre aux besoins de santé de la population.

À travers ce forum, elle réaffirme son engagement à rendre la santé plus lisible, plus accessible et plus proche des habitants, en valorisant les ressources locales...

Article publié dans Le Crestois du 20 février 2026