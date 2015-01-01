Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Forum santé et prévention

Des professionnels de santé viennent à la rencontre des habitant·es.

Les vendredi 20 et samedi 21 février, la ville de Crest accueillera un évènement entièrement gratuit ouvert à tous : le forum Santé & prévention, organisé par la CPTS Plaines de santé, à l’espace Soubeyran. La CPTS (Communauté professionnelle territoriale de santé) Plaines de santé, basée à Étoile-sur-Rhône regroupe les professionnels de santé du territoire qui souhaitent s’organiser autour d’un projet de santé pour répondre aux besoins de santé de la population.

À travers ce forum, elle réaffirme son engagement à rendre la santé plus lisible, plus accessible et plus proche des habitants, en valorisant les ressources locales...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 20 février 2026

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU