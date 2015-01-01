La boulangerie Angélique et Pascal à l’honneur

La chambre des métiers et de l’artisanat de la Drôme a visité l’entreprise.

Le 6 février dernier, une visite a été organisée par la chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) de la Drôme à la boulangerie pâtisserie Angélique et Pascal, en présence de Frédéric Régnier, président de la CMA Drôme et de Stéphanie Karcher, maire de Crest.

Le président de la CMA Drôme, Frédéric Régnier, a remis le titre de maître artisan boulanger à Angélique Morin...

Article publié dans Le Crestois du 20 février 2026