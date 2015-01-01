Les urgences de nouveau fermées le 31 janvier

Les urgences seront fermées jusqu’au 1er février à 9 heures

Les urgences de Crest doivent encore une fois fermer leurs portes. La direction du centre hospitalier crestois a annoncé, ce vendredi 30 janvier en début d’après-midi, que l’établissement devrait suspendre son service des urgences entre le samedi 31 janvier à 16 heures et le dimanche 1er février à 9 heures.

La direction de l’hôpital indique que cette « interruption temporaire » a été décidée « en concertation avec l'Agence régionale de santé (ARS), le Samu centre 15 et le centre hospitalier de Valence ».

« Pendant cette période, le service des urgences n'accueillera pas le public, précise la direction du centre hospitalier. [...] Pour toute urgence, il est demandé aux patients de ne pas se déplacer directement aux urgences du centre hospitalier de Crest et d'appeler systématiquement le Samu centre 15, qui les orientera vers la prise en charge la mieux adaptée à leurs besoins : médecin généraliste, maison médicale de garde ou service des urgences d'un autre établissement du territoire. »

C’est la quatrième fois depuis le 26 décembre dernier que le service des urgences de Crest est contraint de fermer temporairement. Nous vous en expliquions les principales raisons dans notre édition du 6 janvier: c'est en particulier le manque de médecin urgentiste qui oblige le centre hospitalier à maintenir le service fermé.

Martin Chouraqui

Article publié le vendredi 30 janvier.