Que se passe-t-il aux urgences de Crest ?

Le centre hospitalier a été contraint de fermer le service à trois reprises ces dernières semaines. La direction se veut pour autant rassurante.

Est-ce un grain de sable qui est venu enrayer une machine bien huilée, ou un problème plus structurel amené à se répéter ? À la fin du mois de décembre et au début du mois de janvier, le centre hospitalier de Crest a été contraint de fermer son service des urgences à trois reprises, faute de médecin urgentiste. Une inquiétante première dans l’histoire de cet établissement hospitalier, ouvert en 2013. La première fermeture temporaire a duré 41 heures, entre le vendredi 26 et le dimanche 28 décembre. La deuxième eut lieu du vendredi 2 au samedi 3 janvier (29 heures). La dernière a duré 19 heures, le lundi 5 janvier. La situation pourrait-elle se reproduire dans les semaines et les mois à venir ?...

Article publié dans Le Crestois du 9 janvier 2026