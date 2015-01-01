Municipales : que proposent les listes pour l’ancien hôpital ?

Le projet de réhabilitation de la friche hospitalière de Sainte-Marie, au pied de la Tour de Crest, a beaucoup occupé la majorité sortante, et suscite un large débat dans la ville. À la veille des élections, Le Crestois a tenté de recueillir les propositions des candidat·es...

Ce devait être le grand projet de la mandature 2020-2026. Ce sera finalement un sujet de débat dans la campagne des élections municipales de mars prochain... En septembre 2022, l’ancien maire de Crest, Hervé Mariton, se prenait à rêver, en séance du conseil municipal, à la réalisation prochaine de son projet de reconversion du site de l’ancien hôpital, sur les hauteurs de la vieille ville, à l’ombre de la Tour : « Les travaux doivent pouvoir démarrer en 2026 ou 2027 », annonçait-il, prenant toutefois garde de préciser que « rien n’avait été signé » et qu’il n’y avait « de certitude sur rien »...

Le projet de l’ancien maire ? Résumons-le à grands traits...

Article publié dans Le Crestois du 30 janvier 2026