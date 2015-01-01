Saint-Sauveur-en-Diois, ses soixante habitants et... ses deux listes

La liste conduite par la maire sortante, Patricia Puc, fera face à celle menée par Frédéric Pannetier. L’occasion de solder un vieux passif...

Une soixantaine d’habitants seulement. Mais une quinzaine de candidat·es au scrutin municipal du dimanche 15 mars. C’est la configuration peu banale qui se dessine à Saint-Sauveur-en-Diois, où deux listes ont récemment annoncé qu’elles se présenteraient aux suffrages des électeurs et des électrices. Une situation qui a de quoi rendre incrédules les équipes qui, dans les communes voisines, peinent encore à constituer des listes paritaires...

Article publié dans Le Crestois du 30 janvier 2026