À Suze, une maire s’en va, un ancien veut revenir

Une partie de l’équipe se représente, tandis qu’une 2e liste se monte.

Elle l’avait annoncé depuis un moment déjà : l’actuelle maire de Suze, Bérangère Driay, ne se représentera pas pour un second mandat. Cette professeure des écoles explique sa décision par un choix personnel, dans lequel on devine la charge que peut représenter l’écharpe de premier magistrat d’une petite commune rurale, combiné à une vie professionnelle intense. Bérangère Driay n’est guère seule dans ce cas : de nombreux élus de la vallée ont décidé, cette fois-ci, de raccrocher l’écharpe... Ce qui ne veut pas dire que la charge n’intéresse personne à Suze, bien au contraire.

Ainsi quatre élus de l’équipe municipale actuelle ont souhaité repartir pour un nouveau mandat...

Article publié dans Le Crestois du 30 janvier 2026