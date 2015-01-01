À Crest, « Avec » a rempli la salle des Moulinages

Une « soirée de présentation » a réuni cinq cents personnes.

La liste « de gauche et citoyenne » Avec (Agir & et vivre ensemble à Crest), menée par l’actuelle conseillère municipale d’opposition Athénaïs Kouidri (31 ans), organisait le mercredi 28 janvier une « soirée de présentation », salle des Moulinages. Une salle bien pleine, puisque environ cinq cents personnes étaient présentes. À moins de deux moins des élections municipales (les 15 et 22 mars), la trentaine de colistier•es se sont succédé à la tribune pour présenter les grandes lignes du programme municipal...

Article publié dans Le Crestois du 30 janvier 2026