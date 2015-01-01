Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

À Crest, « Avec » a rempli la salle des Moulinages

Une « soirée de présentation » a réuni cinq cents personnes.

La liste « de gauche et citoyenne » Avec (Agir & et vivre ensemble à Crest), menée par l’actuelle conseillère municipale d’opposition Athénaïs Kouidri (31 ans), organisait le mercredi 28 janvier une « soirée de présentation », salle des Moulinages. Une salle bien pleine, puisque environ cinq cents personnes étaient présentes. À moins de deux moins des élections municipales (les 15 et 22 mars), la trentaine de colistier•es se sont succédé à la tribune pour présenter les grandes lignes du programme municipal...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 30 janvier 2026

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU