A. Corneille souhaite une « ville autrement »

La liste de l’adjointe au maire de Crest a organisé une réunion publique.

La candidate à la prochaine élection municipale, Audrey Corneille (40 ans), actuelle adjointe au maire chargée de la sécurité et cheffe de file de la liste (sans étiquette) « Crest autrement », avait besoin de le préciser : « Si j’ai pris la décision, réfléchie longuement, de m’engager comme tête de liste, c’est parce que je suis convaincue que nous sommes à un moment charnière pour notre ville. Cet engagement n’est ni contre quelqu’un ni contre une équipe. »

Lundi 26 janvier, elle animait, aux côtés de Patrick Didier – manipulateur en radiologie à l’hôpital de Crest à la retraite (et longuement représentant du personnel), appelé à devenir 1er adjoint – et d’une vingtaine de ses colistier·es, une réunion publique à la salle Coloriage, qui a rassemblé près de cent personnes...

Article publié dans Le Crestois du 30 janvier 2026

